В РоSSии впервые признали, что последствия нефтяного эмбарго будут сокрушительными

На высоком уровне подобные заявления прозвучали впервые, информирует ZN.ua.

В РоSSии впервые признали, что последствия нефтяного эмбарго будут сокрушительными
© Фото из открытых источников

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что эмбарго по отношению к роSSийской нефти приведет к ослаблению рубля и разгону инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

На высоком уровне подобные заявления прозвучали впервые.

По словам Набиуллиной, при значительном падении экспорта роSSийской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление рубля возникнет проинфляционное давление.

"Многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объемов компенсируется ценой. Это, в свою очередь, будет определяться расшивкой инфраструктурных, логистических проблем и спросом на новых рынках", - отметила Набиуллина.


Лия Ильченко, ZN.ua





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