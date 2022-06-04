Первый роSSийский банк ПАО "Промсвязьбанк" официально вошел на оккупированную территорию Донецкой области. Об этом сообщил в Телеграмме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Аннексия в действии. Первый роSSийский банк – ПАО "Промсвязьбанк", официально входит на оккупированную территорию Донецкой области", – написал Андрющенко.

Он указал. что банк оккупантов будет обеспечивать массовую выдачу местным жителям карты "Мир" (вместо Visa/MasterCard).

Андрющенко подчеркнул, что это фактически прямая интеграция банковской системы оккупированных территорий в роSSийскую.

Напомним, 100% голосующих акций "Промсвязьбанка" принадлежит РоSSийской Федерации от имени Росимущества. Глава банка – Петр Фрадков. С февраля 2022 года Фрадков находится под персональными санкциями Запада.

Отец банкира – известный соратник роSSийского диктатора Путина – Михаил Фрадков, бывший директор Службы внешней разведки РоSSийской Федерации (2007-2016) и Председатель Правительства РоSSийской Федерации (2004-2007).

"Промсвязьбанк" попал под западные санкции США , Великобритании и Евросоюза за признание Россией "суверенитета" оккупированных РФ частей Донбасса так называемых "ЛНР" и "ДНР". Сразу после этого банк заработал в Крыму. В частности, в начале мая "Промсвязьбанк" открыл первые два офиса в оккупированных Симферополе и Севастополе.

Санкции против "Промсвязьбанка" налагают максимально возможные ограничения и полную заморозку активов. Также, санкции предусматривают ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте, включая соглашения с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт банка на территории государств, объявивших санкции.

Банк также был отключен от системы межбанковских платежей SWIFT. А карта "Мир" - это именно та карта, обслуживать которую отказываются по всему миру.

Главное управление разведки Министерства обороны выяснило , что "Газпромбанк" и "Промсвязьбанк", несмотря на санкции, продолжают финансировать войну против Украины.

Как отметили в разведке, в частности, было установлено, что через "Газпромбанк" и "Промсвязьбанк" осуществляются закупки беспилотников, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47 танковой дивизии (Мулино, Нижегородская область, РФ).