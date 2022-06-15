Впервые за 20 лет: курсу евро грозит падение до уровня доллара США

Уже в течение месяца курс евро может снизиться до курса доллара США, поскольку увеличивающийся разрыв между процентными ставками и экономическим ростом в Штатах и Европе тянет вниз единую валюту

Об этом со ссылкой на данные Wells Fargo сообщает агентство Bloomberg, информирует Апостроф.

Столь серьезное падение станет первым случаем за два десятилетия, когда евро сравняется с долларом. А тем временем евро застыл на уровне 1,04 доллара во вторник, стабилизировавшись после трехдневного падения.

В течение года евро к доллару ослаб на 8%, что в середине мая стало пятилетним минимумом. Это произошло на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что подтолкнуло процентные ставки в США значительно выше ставок в Европе.

Прогноз Wells Fargo прозвучал на фоне растущих спекуляций о том, что ФРС может повысить свою ключевую базовую ставку на целых 75 базисных пунктов в среду, что поможет подтолкнуть показатель доллара США к самому высокому уровню за последние два года.

Подобные действия ФРС оказывают давление на евро, поскольку Европейский центробанк идет по менее ястребиному пути, пишет Эрик Нельсон, валютный стратег банка. Базовый экономический рост также сильнее в США, чем в еврозоне.

Wells Fargo & Company — банковская холдинговая компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США и Канаде. Входит в так называемую "большую четвёрку" банков США, занимает 7 место в списке самых дорогих компаний США, также входит в рейтинг Fortune 1000.


Игорь Тимофеев, Апостроф





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