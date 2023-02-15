У Нацбанку спрогнозували ймовірність скасування фіксованого курсу у 2023 році

Перехід обіцяють поступовий та керований.

У Нацбанку спрогнозували ймовірність скасування фіксованого курсу у 2023 році
© Ольга Кононенко, ZN.UA

Нацбанк може повернутися до політики плаваючого курсоутворення ще до того, як завершиться "період високих ризиків безпеки". Наразі НБУ працює над дорожньою карткою для послаблення валютних обмежень. Про це розповів в інтерв'ю "Економічній правді" заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Це не найближча перспектива, але я не можу виключати того, що у нас будуть ці передумови (для скасування фіксованого курсу) ще до закінчення періоду високих ризиків безпеки. Водночас повернення до "плавання" не означатиме "ралі" на валютному" ринку. Будь-який перехід буде дуже поступовим та керованим при створенні відповідних передумов", – повідомив Ніколайчук.

За його словами, НБУ віддав би перевагу плаваючому курсу, а в поточних умовах – "керований плаваючий". Для його запровадження необхідні передумови, зокрема, по-перше, контрольована інфляція. По-друге, низька чутливість валютного ринку до різних ситуацій.

При цьому НБУ не виключає, що можуть послабити обмеження на купівлю населенням валюти в банках.

"З одного боку, розширення можливостей населення купувати валюту в банках призведе до того, що у нас буде додатковий тиск на резерви. З іншого боку, у нас буде звуження цього спреду. Таким чином, є певне спотворення ринку, якого хотілося б позбутися, але ціна може бути надто високою", – додав заступник голови НБУ.


Олена Середа, ZN.ua





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