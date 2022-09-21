Очікування українського бізнесу щодо курсу долара – результати опитування

Майже половина членських компаній Європейської бізнес-асоціації прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2023 році, інформує ZN.ua.

Очікування українського бізнесу щодо курсу долара – результати опитування

Керівники компаній України закладають у свої бюджети наступного року вартість валюти в середньому на рівні 43 грн/$. Про це йдеться у результатах опитування Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Курс долара

Як зазначають в Асоціації, останні два роки прогнози українського бізнесу щодо курсу гривні залишалися постійними на рівні 29 грн/$ (що вище за курс, який реально ходив у країні в 2020-2021 роках, - ред.).

На 2023 керівники компаній при плануванні бюджетів закладають вартість валюти в середньому на рівні 43 грн/$.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Долар знову подорожчав: обмінники оприлюднили новий курс валюти на 15 вересняДолар знову подорожчав: обмінники оприлюднили новий курс валюти на 15 вересня
Україна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрдУкраїна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрд
Долар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихіднихДолар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихідних
Експерти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця рокуЕксперти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця року
Ринок житла в Україні: змінюються правила продажу квартирРинок житла в Україні: змінюються правила продажу квартир
Блок рекламы


Похожие новости
На тлі негативних новин з Росії курс долара в Україні піднявся до рекордної позначкиНа тлі негативних новин з Росії курс долара в Україні піднявся до рекордної позначки
Мінекономіки РФ прогнозує послаблення курсу рубля та падіння доходів росіянМінекономіки РФ прогнозує послаблення курсу рубля та падіння доходів росіян
Курс долара злетів: скільки коштує валюта в обмінниках та на чорному ринку 20 вересняКурс долара злетів: скільки коштує валюта в обмінниках та на чорному ринку 20 вересня
ПриватБанк обмежив клієнтам суму видачі долара та євро з рахунківПриватБанк обмежив клієнтам суму видачі долара та євро з рахунків
Ціни, курс долара та безробіття: як змінилися очікування українцівЦіни, курс долара та безробіття: як змінилися очікування українців
Компанію українського бізнесмена піймали на ухиленні від сплати податків на 20 млн грнКомпанію українського бізнесмена піймали на ухиленні від сплати податків на 20 млн грн
Шмигаль озвучив консервативний прогноз щодо курсу долара в Україні у 2023 роціШмигаль озвучив консервативний прогноз щодо курсу долара в Україні у 2023 році
Проєкт Бюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 42 грн за $1 – прем'єрПроєкт Бюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 42 грн за $1 – прем'єр
Бюджет-2023: Кабмін озвучив очікуваний рівень ВВП, курсу долара та інфляціїБюджет-2023: Кабмін озвучив очікуваний рівень ВВП, курсу долара та інфляції
У Мінфіні озвучили прогнози щодо мінімальної зарплати на 2023 рікУ Мінфіні озвучили прогнози щодо мінімальної зарплати на 2023 рік
Последние новости
Подгружаем последние новости