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2022-09-21
Очікування українського бізнесу щодо курсу долара – результати опитування
Майже половина членських компаній Європейської бізнес-асоціації прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2023 році, інформує
Керівники компаній України закладають у свої бюджети наступного року вартість валюти в середньому на рівні 43 грн/$. Про це йдеться у
Курс долара
Як зазначають в Асоціації, останні два роки прогнози українського бізнесу щодо курсу гривні залишалися постійними на рівні 29 грн/$ (що вище за курс, який реально ходив у країні в 2020-2021 роках, - ред.).
На 2023 керівники компаній при плануванні бюджетів закладають вартість валюти в середньому на рівні 43 грн/$.
Лія Ільченко, ZN.ua