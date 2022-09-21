Очікування українського бізнесу щодо курсу долара – результати опитування

Керівники компаній України закладають у свої бюджети наступного року вартість валюти в середньому на рівні 43 грн/$. Про це йдеться у результатах опитування Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Курс долара

Як зазначають в Асоціації, останні два роки прогнози українського бізнесу щодо курсу гривні залишалися постійними на рівні 29 грн/$ (що вище за курс, який реально ходив у країні в 2020-2021 роках, - ред.).

На 2023 керівники компаній при плануванні бюджетів закладають вартість валюти в середньому на рівні 43 грн/$.