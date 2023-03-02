Долар в обмінниках продовжує падати: експерт розповів, чого чекати від курсу у березні

Курс долара на початку березня продовжує тенденцію до падіння, яка почала спостерігатися ще у лютому. У четвер, 2 березня, американську валюту в обмінниках у середньому купують за 38,8 грн/долар, а продають – за 39,0 грн/долар. Банки також знизили свій курс, у порівнянні з попереднім днем.

За даними Мінфіну, у другий день весни 2023 року середній курс купівлі доларів у банках становить 38,5 грн/долар, а продають долар по 39,2 грн.

Офіційний курс долара за курсом НБУ залишається незмінним - 36,57 грн., а євро після тривалого падіння подорожчало до 39,7 грн/євро.

Банкір Герман Марченко розповів про причини падіння курсу долара останнім часом. Одна з головних причин, за його словами, у тому, що на валютному ринку надто багато доларів: пропозиція перевищує попит на 5-7%. До цього призвели низка факторів.

Так, українці, які традиційно тримали гроші в доларах "під подушкою", зараз частково переходять з готівкового ринку на банківські 3-місячні депозити в доларах з офіційним курсом. Попит на депозити за останні півроку підвищився, оскільки це єдиний спосіб купити валюту на сьогоднішній день і зберегти її, щоб потім заробити на стрибках курсу.

З іншого боку, виріс споживчий попит, що також збільшило приплив доларів. Українці стали більше витрачати гроші, які відкладали для заощаджень.

Закордонні партнери, які фінансово підтримують Україну протягом усієї війни, також у свою чергу утримують стабільний курс і навіть допомагають гривні зміцниться. Незабаром Україна отримає значні кошти від Світового банку та США .

Перед початком посівної компанії аграрії традиційно почали продавати долари, що ще одна причина, чому курс у березні може трохи впасти.

Раніше фінансові аналітики дали прогноз щодо курсу долара на весну 2023 року.