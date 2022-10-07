Долар та євро дешевшають: прогноз курсу на 7-12 жовтня

На ринку значно зменшився дефіцит готівкової валюти

Долар та євро дешевшають: прогноз курсу на 7-12 жовтня
Попит на валюти лишається, але дефіциту майже немає
© Ольга Кононенко, ZN.UA

В українських обмінниках 7 жовтня подешевшав як євро так і долар. Останній тільки в покупці. Про це повідомляє видання «Мінфін».

«В обмінниках долар подешевшав на 5 копійок у покупці, а у продажу не змінився. Євро подешевшав на 17 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу», - йдеться і повідомленні.

На готівковому ринку:

  • Долар коштує 40,30 грн на купівлю і 41,10 грн на продаж.
  • Євро купують за 39,00 грн, а продають за 40,25 грн.

В українських обмінниках:

  • Долар США торгується по 40,95 грн на купівлю та 41,20 грн на продаж.
  • Євро можна купити за 39,50 грн, продати за 39,95 грн.

В свою чергу, за даними НБУ, український міжбанк відкрився у діапазоні 36,5686?36,9343 грн/$. Торги євро проходять на рівні 35,7640?36,1217 грн/євро.

Якщо говорити про прогноз курсу, то на думку експертів паритет пари євро-долар досягнутий і євро буде відгравати своє. На курс також впливатиме зміна керівництва у Національному банку. Пояснюють експерти і незначне зниження курсу валют.

«Значна кількість заможних українців здає готівкову валюту по 40-41 грн за долар, потім поповнюють свої картки і купують валюту у банків по більш дешевому курсу, з умовою її розміщення на трьохмісячний депозит. Це призвело до ситуативного притоку готівкової валюти на ринок і це знизило котирування в обмінниках. Так як запаси готівки у громадян не безмежні і вони скоро закінчаться», - наголосив експерт Олексій Козирєв.

В той же час, за словами експерта, знизив ажіотаж на готівковому ринку і Нацбанк, здійснивши на цьому тижні черговий обмін безготівкової валюти на готівку. Готівка з’явилась у банках та обмінниках, що заспокоїло людей. Позитивним фактором для гривні також є те, що в українців через зростання цін закінчуються вільні кошти для купівля валют. На українську валюту грає і міжнародна поміч, яка йде на компенсацію дефіциту Держбюджету. Страхує гривню і Нацбанк, який постійно компенсує нестачу валютних коштів на Міжбанку.

На майбутній курс долара буде впливати дефіцит державного бюджету та методи його покриття, тобто чи буде емісія, чи ні.

Наразі за прогнозом експертів, з 7 по 12 жовтня долар на міжбанку залишатиметься у коридорі 36,57-36,94 грн. Нацбанк через збереження попиту на валюту продовжуватиме продавати валюту за цим курсом.

На курсі європейської валюти відобразиться коливання пари євро-долар. За прогнозом, євро коштуватиме від 0,975 до 1,01 долара. Отже на міжбанку курс євро перебуватиме у межах від 36,65 – 37,30 грн.

Також експерт наголосив, що на курс національної валюти міг би позитивно вплинути запуск вторинного ринку військових облігацій.

Щодо курсу в обмінниках, то вони перейдуть до формату роботи «з обороту» і будуть часто змінювати курс протягом дня.

Котирування долара будуть знаходитись у межах меншого коридору – 39,70-41,50 грн за долар.

Щодо євро, то цей коридор буде від 39,20 до 40,90 грн.


Артем Руденко, ZN.ua





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