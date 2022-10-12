Зростання курсу долара вплинуло на пенсії українців: як змінилися виплати

В українців під час повномасштабної війни змінився розмір пенсій: у середньому пенсійні виплати за перше півріччя 2022 року зросли на 17% у гривні й на 10% у доларах - 4437 грн чи 152$ у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Про це повідомили в Опендатабот.

Водночас після зміни курсу гривні до долара в липні 2022 року середня пенсія в Україні становить 121$. Разом з цим варто зауважити, що в порівнянні з аналогічним періодоі 2019 року пенсія зросла майже удвічі в гривні та 34% у доларовому еквіваленті.

При цьому скоротилася кількість пенсіонерів, які отримують менще 3000 грн пенсійних виплат, з 54% у 2021 до 43% у 2022. Натомість збільшився відсоток пенсіонерів, які отримують понад 10 000 грн до 6,6% у 2022, тоді як таких, хто отримує від 5000 до 10 000 грн уже 18,5% пенсіонерів проти 13,5% у першому півріччі минулого року.

Також слід зазначити, що кількість пенсіонерів за цей рік скоротилася майже на 200 тисяч осіб, тобто на 0,6%. Станом на липень в Україні було 10 775 414 пенсіонерів.


Ліза Бровко, Апостроф





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