У Нацбанку поділились планами щодо зміни офіційного курсу валют

У НБУ планують сконцентруватись на послабленні валютних обмежень, інформує ZN.ua.

Валютний ринок наразі збалансований, тому у Нацбанку не бачать підстав для корекції офіційного курсу, пише з посиланням на посадовців регулятора Finclub.

Нагадаємо, що існуючий офіційний курс останній раз було змінено у липні 2022 року – девальвація гривні до долара склала 25%.

“Резервів достатньо і зараз немає жодних підстав для перепривязки, перефіксації курсу”, – заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Зазначається, що офіційним курс – 36,57 грн/$ – максимально близький до готівкового 40-41 грн/$.

“Спред між офіційним курсом і готівковим близько 10%, плюс-мінус. Там немає суттєвих коливань, як, наприклад, ми бачили в травні – червні минулого року. І це, власне, була одна з основних передумов для перепривязки”, – сказав Юрій Гелетій.

НБУ, скоріше, думає над послабленням валютних обмежень, а не над переглядом офіційного курсу.

“Нашою стратегічною метою і ціллю є послаблення і пом'якшення валютних обмежень. І ми будемо над цим працювати дуже зважено, аналітично, детально опрацьовувати передумови і відповідні рішення будуть напрацьовуватися, які будуть безумовно публічними”, – сказав він.

Валютний ринок, на думку НБУ, є контрольованим.

“Ситуація щодо збільшення інтервенцій є очікуваною. На валютному ринку ситуація контрольована. Збільшується пропозиція з боку бізнесу”, – додав Гелетій.

За його словами, картковий валютний “туризм” подолано.


Олена Середа, ZN.ua





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