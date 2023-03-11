Новостей.COM ⇒
2023-03-11
Нацбанк продовжує продавати долари, незважаючи на падіння курсу
Хоча НБУ скоротив продаж валюти до мінімуму.
Національний банк України за поточний тиждень - з 6 до 10 березня, - купив на міжбанківському валютному ринку 2,40 млн доларів, а продав при цьому 280,28 млн доларів. Про це
Негативне сальдо інтервенцій склало 277,88 млн доларів. Тобто обсяг продажу валюти став мінімальний з початку року.
Для порівняння, Нацбанк попереднього тижня продав 282,84 млн доларів, інформує
З початку року НБУ купив на міжбанку 61,30 млн доларів і продав 6 028,55 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 5 967,25 млн доларів.
Олена Середа, ZN.ua