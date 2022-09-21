Мінекономіки РФ прогнозує послаблення курсу рубля та падіння доходів росіян

Міністерство економічного розвитку РФ очікує, що в найближчі роки курс рубля послаблюватиметься. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За повідомленням , у відомстві також прогнозують спад ВВП РФ у 2022 році на 2,9%, зниження у 2023 році на 0,8%.

«Очікується зниження реальних заробітних плат у РФ та реальних доходів населення в РФ на 2% у 2022 році», - заявив глава Мінекономрозвитку Максім Решетніков.

Інфляція в РФ у 2022 році за прогнозом становитиме 12,4%, у 2023 році очікується зростання цін на 5,5%.

Міністр у ході виступу озвучив новий макропрогноз міністерства на 2022-2025 роки, який планується розглянути на засіданні уряду у четвер.

Згідно з представленою міністром презентацією, зниження інвестицій в основний капітал міністерство прогнозує у 2022 році на 2%, у 2023 році - зниження на 1%.