Мінекономіки РФ прогнозує послаблення курсу рубля та падіння доходів росіян
Прогнозують падіння ВВП та ріст інфляції
Міністерство економічного розвитку РФ очікує, що в найближчі роки курс рубля послаблюватиметься. Про це повідомляють російські ЗМІ.
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«Очікується зниження реальних заробітних плат у РФ та реальних доходів населення в РФ на 2% у 2022 році», - заявив глава Мінекономрозвитку Максім Решетніков.
Інфляція в РФ у 2022 році за прогнозом становитиме 12,4%, у 2023 році очікується зростання цін на 5,5%.
Міністр у ході виступу озвучив новий макропрогноз міністерства на 2022-2025 роки, який планується розглянути на засіданні уряду у четвер.
Згідно з представленою міністром презентацією, зниження інвестицій в основний капітал міністерство прогнозує у 2022 році на 2%, у 2023 році - зниження на 1%.