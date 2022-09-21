Мінекономіки РФ прогнозує послаблення курсу рубля та падіння доходів росіян

Прогнозують падіння ВВП та ріст інфляції

Мінекономіки РФ прогнозує послаблення курсу рубля та падіння доходів росіян
Економіка РФ продовжує падати
© depositphotos/SvetaZi

Міністерство економічного розвитку РФ очікує, що в найближчі роки курс рубля послаблюватиметься. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За повідомленням, у відомстві також прогнозують спад ВВП РФ у 2022 році на 2,9%, зниження у 2023 році на 0,8%.

«Очікується зниження реальних заробітних плат у РФ та реальних доходів населення в РФ на 2% у 2022 році», - заявив глава Мінекономрозвитку Максім Решетніков.

Інфляція в РФ у 2022 році за прогнозом становитиме 12,4%, у 2023 році очікується зростання цін на 5,5%.

Міністр у ході виступу озвучив новий макропрогноз міністерства на 2022-2025 роки, який планується розглянути на засіданні уряду у четвер.

Згідно з представленою міністром презентацією, зниження інвестицій в основний капітал міністерство прогнозує у 2022 році на 2%, у 2023 році - зниження на 1%.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Долар знову подорожчав: обмінники оприлюднили новий курс валюти на 15 вересняДолар знову подорожчав: обмінники оприлюднили новий курс валюти на 15 вересня
Україна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрдУкраїна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрд
Долар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихіднихДолар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихідних
Експерти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця рокуЕксперти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця року
Ринок житла в Україні: змінюються правила продажу квартирРинок житла в Україні: змінюються правила продажу квартир
Блок рекламы


Похожие новости
Очікування українського бізнесу щодо курсу долара – результати опитуванняОчікування українського бізнесу щодо курсу долара – результати опитування
Росіянин володів мережею відомих готелів у Львові: майно заарештованоРосіянин володів мережею відомих готелів у Львові: майно заарештовано
Шмигаль озвучив консервативний прогноз щодо курсу долара в Україні у 2023 роціШмигаль озвучив консервативний прогноз щодо курсу долара в Україні у 2023 році
Проєкт Бюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 42 грн за $1 – прем'єрПроєкт Бюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 42 грн за $1 – прем'єр
Зарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українцівЗарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українців
Бюджет-2023: Кабмін озвучив очікуваний рівень ВВП, курсу долара та інфляціїБюджет-2023: Кабмін озвучив очікуваний рівень ВВП, курсу долара та інфляції
Ще один експерт попередив про падіння біткоїна до $10 000Ще один експерт попередив про падіння біткоїна до $10 000
Росіяни у Львові володіють сотнями бізнесових проєктів – СадовийРосіяни у Львові володіють сотнями бізнесових проєктів – Садовий
"Смерть окупантам": на тимчасово окупованих територіях України вигадали новий флешмоб з рублями, фото"Смерть окупантам": на тимчасово окупованих територіях України вигадали новий флешмоб з рублями, фото
Падіння євро до долара є найбільшим за останні 20 років - Le FigaroПадіння євро до долара є найбільшим за останні 20 років - Le Figaro
Последние новости
Подгружаем последние новости