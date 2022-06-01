Цены на квартиры в Венгрии: сколько стоит жилье в новостройке

Венгрия стала вторым по востребованности направлением среди украинских беженцев. Многие наши соотечественники снимают жилье на территории страны и мечтают скорее оказаться дома. Однако есть и те, кто планирует остаться. Эксперты проанализировали цены на квартиры в новостройках.

Цены на квартиры в Венгрии: сколько стоит жилье в новостройке

Традиционно самым популярным городом Венгрии среди туристов и беженцев является Будапешт. Стоимость квадратных метров в новых домах варьируется в пределах от 237 тысячи до 1,2 миллиона долларов (от 7,1 до 36 миллионов гривен).

Самый бюджетный вариант предлагают в историческом центре в столице. Площадь апартаментов – 57 кв. м. Это однокомнатное жилье с кухней, ванной и гостиной.

Элитная квартира в Будапеште с тремя спальнями и площадью в 175 кв. м также расположена в историческом районе города. В ней сделан дизайнерский ремонт.

Цены на квартиры в Венгрии: сколько стоит жилье в новостройке

Самостоятельно искать жилье в Венгрии можно на специализированых сайтах недвижимости. Там публикуют объявления о продаже квартир как агенты, так и частные лица.

  • kvartyra.hu – объявления о продаже жилья в популярнейших городах страны;
  • realting.com – покупка квартир и вилл. Предложения новостройках и на вторичном рынке;
  • towerbudapest.com – квартиры в Будапеште от агентства недвижимости; Предложения можно отфильтровать объявлений по районам;
  • realestate.hu – продажа и аренда недвижимости в разных городах Венгрии.

Что касается рынка недвижимости Украины, то он переживает кризис. Узнайте, в каких городах выгоднее купить квартиру в условиях войны.


Ловіцька Леся, Тудей

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