Квартиры в новостройках: в Украине резко выросли цены на жилье

Цены на квартиры в новостройках Украины заметно повысились. Аналитики отметили рост стоимости недвижимости практически во всех регионах страны, если считать в валюте.

По данным специалистов ресурса ЛУН, максимально жилье в новостройках подорожало в Кировоградской (+18%) и Хмельницкой областях (+16%).

Активно поднимаются цены на квартиры в Сумской (+13%), Черниговской (+13%), Тернопольской (+13%), Житомирской (+12%), Волынской (+11%) и Ровенской (+12%) областях.

Стоимость квадратного метра в новостройке столицы выросла на 4,4% - до 1410 долларов за 1 кв. м (41,6 тысячи гривен). На территориях вблизи Киева жилье подорожало в среднем на 12,2% – до 765 долларов за 1 кв. м (22,5 тысячи гривен).

Первичка заметно подорожала и в других западных областях – Ивано-Франковской (+9%), Львовской (+9%), Закарпатской (+8% и Черновицкой (+7%). Рост цен на недвижимость Харьковской области фиксируется на уровне 9%, в Днепропетровской цены увеличились на 7%. В Одесской области восстановили 56% построек, а стоимость квадратных метров в среднем увеличилась на 2%.

Эксперт по недвижимости Денис Судилковский отметил, что рост цен на квартиры в новостройках связан с повышением стоимости стройматериалов. Он подчеркнул, что рынок новостроек является одним из ключевых индикаторов для расчета темпов обновления экономики. Скорость его развития сейчас зависит от инвесторов.

В Тернополе стоимость жилья стартует от 511 тысяч гривен, в Киеве - от 418 тысяч гривен. В новостройках Хмельницкой области цены начинаются от 509 тысяч гривен, в Кропивницком - от 575 тысяч гривен.

Стоимость нового жилья в Винницкой области стартует от 590 тысяч гривен. В Черновцах немного дешевле – от 455 тысячи гривен, в Ивано-Франковской области - от 630 тысяч гривен. Самые доступные квартиры в Львовской области можно купить за 468 тысяч гривен.

Напомним, в Украине подорожала и аренда квартир. Узнайте, в каких регионах цена взлетела на 225%.