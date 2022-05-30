Посуточная аренда жилья: в Украине вырос спрос на квартиры

В Украине в апреле нынешнего года стала весьма популярной посуточная аренда жилья. Спрос на кратковременный съем домов и квартир по сравнению с прошлогодним апрелем вырос более чем в полтора раза.

Наибольшей популярностью пользуется посуточная аренда жилья в Закарпатской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. О том, где съем жилья на сутки пользуется наибольшим спросом, и сколько это стоит в регионах, рассказали на портале OLX.

Итак, квартиры на сутки наиболее активно ищут в таких областях:

Закарпатской;

Кировоградской;

Черкасской.

Посуточной арендой домов наиболее интересуются в:

Кировоградской;

Винницкой;

Волынской областях.

Вероятно, в этих регионах, по большей части, ищут себе кратковременное пристанище переселенцы, которые направляются из зоны боевых действий либо на запад Украины, либо за границу. Впрочем, есть немалый спрос и на ночлег в отелях и на базах отдыха. Очевидно, такие места предпочитают люди, которые хотят хоть на день-два отвлечься от войны и работы и насладиться покоем и тишиной.

Отели и базы отдыха наиболее востребованы в:

Черкасской;

Житомирской;

Днепропетровской областях.

Немало людей невысокого достатка ищут кратковременное пристанище в хостелах и просто койко-место, чтобы переночевать. Наибольший спрос на такую посуточную аренду мест отмечается в Винницкой и Полтавской областях.

Цены на посуточную аренду жилья

Средняя стоимость суточного ночлега в однокомнатной квартире такова:

в Киеве – 578 гривен;

– 578 гривен; в Черкассах – 600 гривен;

в Ужгороде – 850 гривен.

При этом посуточная аренда домов будет стоить столько:

в Кропивницком – 725 гривен;

в Шацке (Волынская область) – 925 гривен;

в Свитязе (Волынь) – 1 436 гривен;

в курортных городах Карпат от 1000 до 2000 гривен.

При этом наиболее дешево можно переночевать в хостелах. Цены за ночлег в них примерно такие:

в Виннице - 200 грн;

в Полтаве – 150 грн;

во Львове – 280 грн;

в Ивано-Франковске – 350 грн;

в Ужгороде – 200 грн.

Напомним, в среднем по Укриане в связи с войной аренда жилья подорожала на 225%. Конечно, наиболее взвинтили цены в западных областях.