Посуточная аренда жилья: в Украине вырос спрос на квартиры
В Украине в апреле нынешнего года стала весьма популярной посуточная аренда жилья. Спрос на кратковременный съем домов и квартир по сравнению с прошлогодним апрелем вырос более чем в полтора раза.
Наибольшей популярностью пользуется посуточная аренда жилья в Закарпатской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. О том, где съем жилья на сутки пользуется наибольшим спросом, и сколько это стоит в регионах, рассказали на портале OLX.
Итак, квартиры на сутки наиболее активно ищут в таких областях:
- Закарпатской;
- Кировоградской;
- Черкасской.
Посуточной арендой домов наиболее интересуются в:
- Кировоградской;
- Винницкой;
- Волынской областях.
Вероятно, в этих регионах, по большей части, ищут себе кратковременное пристанище переселенцы, которые направляются из зоны боевых действий либо на запад Украины, либо за границу. Впрочем, есть немалый спрос и на ночлег в отелях и на базах отдыха. Очевидно, такие места предпочитают люди, которые хотят хоть на день-два отвлечься от войны и работы и насладиться покоем и тишиной.
Отели и базы отдыха наиболее востребованы в:
- Черкасской;
- Житомирской;
- Днепропетровской областях.
Немало людей невысокого достатка ищут кратковременное пристанище в хостелах и просто койко-место, чтобы переночевать. Наибольший спрос на такую посуточную аренду мест отмечается в Винницкой и Полтавской областях.
Цены на посуточную аренду жилья
Средняя стоимость суточного ночлега в однокомнатной квартире такова:
- в Киеве – 578 гривен;
- в Черкассах – 600 гривен;
- в Ужгороде – 850 гривен.
При этом посуточная аренда домов будет стоить столько:
- в Кропивницком – 725 гривен;
- в Шацке (Волынская область) – 925 гривен;
- в Свитязе (Волынь) – 1 436 гривен;
- в курортных городах Карпат от 1000 до 2000 гривен.
При этом наиболее дешево можно переночевать в хостелах. Цены за ночлег в них примерно такие:
- в Виннице - 200 грн;
- в Полтаве – 150 грн;
- во Львове – 280 грн;
- в Ивано-Франковске – 350 грн;
- в Ужгороде – 200 грн.
Напомним, в среднем по Укриане в связи с войной аренда жилья подорожала на 225%. Конечно, наиболее взвинтили цены в западных областях.