НБУ спростив життя волонтерам: знято низку обмежень

Волонтери зможуть розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень

НБУ спростив життя волонтерам: знято низку обмежень
НБУ зняв низку обмежень для волонтерів
© depositphotos/Fotoreserg

Національний банк України починаючи з 6 серпня 2022 року спрощує низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

За повідомленням НБУ, в силу вступають наступні спрощення:

Фізичні особи-волонтери зможуть розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень для купівлі товарів військового призначення за умов дотримання вимог (до товарів військового призначення належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги).

Рації додано до переліку товарів, для придбання яких громадяни можуть купувати та переказувати за кордон іноземну валюту в межах ліміту 400 тис. грн.


Артем Руденко, ZN.ua





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