НБУ запровадив цілу низку важливих змін із 5 листопада, що треба знати: "Купувати валюту та..."

НБУ, Нацбанк, долар

Національний банк України із 5 листопада запровадив низку важливих змін.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відтепер, по-перше, доповнено тепловізорами перелік товарів оборонного призначення для придбання яких з метою підтримання обороноздатності України:

??волонтери-фізичні особи мають змогу розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень;

??громадяни мають змогу купувати валюту та переказувати її за кордон (у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн у еквіваленті).

По-друге, банки фактично отримали можливість надавати тендерні гарантії на операції з поставки товарів нерезидентам.

Також банки під час задоволення заявок на купівлю іноземної валюти для імпортних контрактів не враховуватимуть залишки коштів у іноземній валюті на рахунках благодійних фондів та не вимагатимуть їх продажу чи використання. Це рішення ухвалене з огляду на те, що іноземна валюта може надходити на рахунки благодійних фондів як допомога з цільовим призначенням.

курс валют, долар, обмін

Крім того, розширено перелік документів, на підставі яких банки можуть відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію. Відтепер вищезазначені дії банки можуть здійснювати на підставі посвідчень офіцера, генерала, адмірала.

НБУ також припиняє проведення операцій із бланкового рефінансування банків, ураховуючи рекордний профіцит ліквідності банківської системи, низьку потребу банків у кредитах рефінансування, про що, зокрема, свідчить дострокове погашення таких кредитів. Водночас банкам і надалі доступні класичні кредити рефінансування під забезпечення.

НБУ, Нацбанк, долар


Тарас Галушко, politeka.net





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