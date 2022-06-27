В Україні різко зріс попит на низку вакансій: кого шукають роботодавці у червні

Під час війни ситуація на ринку праці кардинально змінилася, і змінюється щомісяця. Нові вакансії з'являються час від часу, але попит на роботу перевищує пропозицію. Зарплати у деяких сферах скоротилися, багатьох людей звільнили з роботи і вони пішли працювати не за спеціальністю, а деякі незатребувані до війни спеціальності різко почали набирати популярність.

В Україні різко зріс попит на низку вакансій: кого шукають роботодавці у розпал літа

Аналітики кадрового порталу grc.ua розповіли, що у червні ринок праці поступово відновлюється, проте вакансій менше у 4,5 рази, ніж було до повномасштабної війни.

За даними сайту, протягом минулого тижня люди 12 тис. разів відгукнулися на пропозиції роботодавців. За статистикою, на одну вакансію в середньому відгукуються 12 осіб. У минулі роки в цей час конкуренція була меншою у кілька разів.

Найбільше запитів щодо пошуку роботи у сферах вищого менеджменту та серед адміністративного персоналу. Там на 1 вакансію у середньому претендує 14 осіб.

В Україні різко зріс попит на низку вакансій: кого шукають роботодавці у розпал літа
Також є високий попит на посади адміністративних працівників, ІТ-фахівців, менеджерів з продажу, водіїв та спеціалістів з логістики, спеціалістів-початківців (студентів) у різних областях.

Зарплати пропонують різні, залежно від компанії. Традиційно в ІТ-сфері оклади вищі, але й водії та кур'єри у воєнний час можуть заробляти від 20 000 грн., і навіть більше.

Раніше повідомлялося, які вакансії пропонують українцям у Румунії без знання мови.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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