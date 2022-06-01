Квартиры в Украине подешевели: прогноз аналитика

Рынок недвижимости в Украине переживает кризис. Квартиры в столице в период войны резко подешевели. Эксперт Юрий Харко проанализировал ситуацию и сделал прогноз на ближайший период.

По данным специалиста, рынок до конца года не сможет восстановиться до довоенных показателей. При этом в одиночные компании в киевском регионе постепенно восстанавливают строительные проекты.

Харко заявил, что на протяжении ближайших полугода цены на квартиры в столице снизятся. Это в первую очередь касается недорогой недвижимости, которую покупали для сдачи в аренду.

Отмечено, что в Киеве стоимость съемной квартиры уже упала вполовину. В Одессе также наблюдается отрицательная динамика из-за постоянных обстрелов города. А вот во Львове увеличился спрос на жилье. Ожидается рост еще на 30%.

"Что касается Киева , то можно предположить, что цены в течение первых полугода/года упадут как минимум на 30-40%. В Одессе ситуация будет похожей, но положительная динамика может восстановиться перед курортным сезоном 2023 года. На Западе ситуация получше, но люди все равно не готовы инвестировать деньги в проекты, которые достроят самое ранее через полгода. Объясняют: все из-за быстротечности изменений и неопределенности", - цитирует аналитика "Фокус".

Харко отметил сложную ситуацию на рынке торговой недвижимости. Их главный потребитель – ритейл-компании – переживают трудный период.

По словам эксперта, к концу года ставки аренды офисной недвижимости могут восстановиться лишь на 50-70%. Многие бизнес-направления, ключевые арендаторы, "находятся в вакууме" и вынуждены сокращать расходы.

Недавно стало известно, что в Украине "разморозили" стройки: в некоторых регионах активно появляются новые квартиры.