Криптовалюта Celsius выросла в цене на 100% за два дня

Криптовалюта Celsius (CEL) выросла почти вдвое за два дня. 19 июня токен торговался по $0,6, а на вечер 21 июня его стоимость составляла $1,17, по данным Coingecko. Цена монеты показала резкий рост, несмотря на обвал, случившийся неделю назад. Об этом пишет РБК.

Фото: thecoinshark.net

Что известно

13 июня криптокредитор Celsius приостановил все операции по снятию средств, переводы между счетами и свопы. Цена токена CEL опустилась с $0,43 до $0,15 за день, но к 15 июня восстановилась до отметки $0,6.



Celsius Network — это централизованная платформа, которая предлагает доходность по различным криптовалютам, включая ETH, BTC и многие стейблкоины. Компания предлагает депозиты с доходом до 17% годовых и криптовалютные кредиты по ставке от 0,1% годовых. Причиной прекращения транзакций Celsius Network назвала «экстремальные рыночные условия».

Рост стоимости монеты начался одновременно с ажиотажем в Твиттере, когда многие пользователи начали размещать сообщения с хэштегом #CELShortsqueeze. Так они выразили недовольство инвесторами, которые сделали ставку на то, что цена токена CEL упадет.



Движение CELShortsqueeze подразумевает, что те, кто взял токен взаймы и продал его в ожидании выкупа по более низкой цене, вместо этого должны будут выкупить его обратно по более высокой цене, понеся убытки.

Напомним

Аналогичные события произошли с GameStop в январе 2021 года. За месяц цена акций этой компании выросла c $19 до $483.

Трейдеры-любители объединились на форумах платформы Reddit в сплоченную группу борцов со спекулянтами с Уолл-стрит. Хедж-фонды «зашортили» акции GameStop, а трейдеры-любители якобы «проучили» эти фонды, скупив акции компании, подняв их стоимость и вынудив шортистов заплатить большую цену при закрытии коротких позиций.