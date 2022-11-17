Україна збільшила виторг від експорту електроенергії у 2,5 раза

Україна у січні-жовтні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії у 2,5 раза або на $326,9 млн, порівняно з аналогічним періодом 2021 року — до $542,514 млн. Про це свідчать дані Державної митної служби, передає «Інтерфакс-Україна».

Фото: rbc.ua

Скільки експортовано

До Польщі за 10 місяців поставлено електроенергії на $148,1 млн, Словаччини — на $141,08 млн, Румунії — на $118,26 млн, інших країн — на $135 млн.



У жовтні цього року виторг від експорту електроенергії склав $113,4 млн проти $26,36 млн у жовтні 2021 року.



Крім того, Україна в січні-жовтні 2022 року імпортувала електроенергію на $148,89 млн проти $63 млн за аналогічний період минулого року. У тому числі з Білорусі — на $100,4 млн (у січні-лютому), Бельгії — на $30,7 млн, Молдови — на $14,1 млн, інших країн — на $3,63 млн.