186 банків США можуть повторити долю SVB — дослідження

186 банків США можуть повторити долю Silicon Valley Bank (SVB), якщо половина вкладників забере свої незастраховані кошти. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дослідження Social Science Research Network. Під загрозою у такому разі опиняться депозити на $300 млрд.

186 банків США можуть повторити долю SVB — дослідження
Фото: psm7.com

Дослідження

«Ми аналізуємо вплив на активи банків США та фінансову стабільність від нещодавнього підвищення процентних ставок. Ринкова вартість активів банківської системи США на $2 трильйони нижча за балансову вартість з урахуванням кредитних портфелів, що утримуються до погашення», — пишуть автори. Падіння вартості активів склало в середньому 10%, проте близько 5% гравців втратили близько 20% їхньої вартості.

Співвідношення застрахованих та незастрахованих депозитів, на їхню думку, є ключем до розуміння того, чи призведуть ці збитки до неплатоспроможності деяких банків США. Місцева страховка гарантує виплати за депозитами в межах $250 тисяч — на відміну від «застрахованих» вкладників, «незастраховані» зазнають втрат, якщо банк зазнає краху, що потенційно дає їм привід для втечі до інших банків.

Близько 10% банків США мають більші невизнані збитки, ніж в SVB, зазначають автори. SVB також не був банком із найгіршою капіталізацією, нагадують вони: 10% банків мають нижчу капіталізацію, ніж SVB. Проблема SVB — непропорційно висока частка незастрахованих вкладів. Тільки 1% банків має таку саму проблему — саме збитки та концентрація незастрахованого фінансування спричинили втечу вкладників SVB.

«Розрахунки показують, що недавнє зниження вартості банківських активів дуже значно підвищило вразливість банківської системи США до втечі незастрахованих вкладників». — резюмують економісти.





Интересные новости
Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — ЮжанінаУкраїнські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна
ПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларівПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларів
Тютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грнТютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грн
Компенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже єКомпенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже є
Будинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житлоБудинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житло
Блок рекламы


Похожие новости
Рік війни став для українських банків роком феноменальної прибутковостіРік війни став для українських банків роком феноменальної прибутковості
Прибуток та резерви українських банків знову зросли – ТОП-10 фінустановПрибуток та резерви українських банків знову зросли – ТОП-10 фінустанов
Агентство Moody's різко знизило прогноз щодо банківського сектору США до "негативний"Агентство Moody's різко знизило прогноз щодо банківського сектору США до "негативний"
Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ отримав нового директораДепартамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ отримав нового директора
Байден про крах Signature Bank і SVB: США захистять банківську системуБайден про крах Signature Bank і SVB: США захистять банківську систему
У лютому ринок небанківських фінпослуг залишили 53 учасники (інфографіка)У лютому ринок небанківських фінпослуг залишили 53 учасники (інфографіка)
Криптобіржі перестали виводити гроші на карти українських банків та заборонили поповнювати рахункиКриптобіржі перестали виводити гроші на карти українських банків та заборонили поповнювати рахунки
Російські інвестори не можуть повернути $500 мільйонів виплат за євробондами Білорусі — ЗМІРосійські інвестори не можуть повернути $500 мільйонів виплат за євробондами Білорусі — ЗМІ
ЄБРР провів дослідження, що станеться з бізнесом в Україні, якщо війна затягнеться на пів року або на рікЄБРР провів дослідження, що станеться з бізнесом в Україні, якщо війна затягнеться на пів року або на рік
Більшість інвесторів хочуть накопичити від $3 до $5 мільйонів перед виходом на пенсію — дослідженняБільшість інвесторів хочуть накопичити від $3 до $5 мільйонів перед виходом на пенсію — дослідження
Последние новости
Подгружаем последние новости