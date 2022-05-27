Из польских портов запустили отправку украинской железной руды

Из польского морского порта Свиноуйсьце отправилось в плавание сухогруз с 30 тыс. тонн украинской железной руды. Сырье направляется в Алжир. В общем в порт при помощи железной дороги было загружено более 50 тыс. тонн руды украинского происхождения и 17 тыс. тонн кукурузы. Об этом сообщает пресс-служба порта.

«Учитывая заключенные коммерческие контракты с партнерами из Украины, мы готовимся к обработке грузов. В т. ч., реализуем инвестиционную программу, включающую подготовку складских площадок и закупку механизированной техники», — говорится в сообщении.

При этом в порту подчеркнули: поиск транспортной альтернативы украинским товарам «сейчас является ключевой задачей для создания новых транспортных цепочек». И одной из таких альтернатив могут стать именно польские порты.

«Обязательно будут созданы новые транспортные цепочки, новые комплексные логистические цепочки. Это естественное явление, потому что рынок ненавидит вакуум. Порты готовы принять грузы, которые до сих пор перевозились автомобильным транспортом. Поэтому, как это ни парадоксально, такая ситуация увеличит перевалочные мощности польских портов», — отметили в порту.