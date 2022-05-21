«Группа семи» выделит $9,5 миллиарда в поддержку украинской экономики

Представители «Большой семерки» согласовали предоставление для Киева 9,5 миллиарда долларов новой экономической помощи. Целевой задачей называют стабилизацию работы правительства в условиях войны. О новой финпомощи говорится в коммюнике министров финансов по итогам встречи в немецком Гессене.

Судя по всему, после передачи упомянутой суммы, общая сумма поддержки за этот год от G7 составит 19,8 миллиарда долларов. Новые средства включают в себя 7,5 миллиарда долларов в грантах от Вашингтона и один миллиард долларов грантов от Берлина. Еще миллиард долларов предоставят другие страны G7 в виде гарантий и ссуд.