«Группа семи» выделит $9,5 миллиарда в поддержку украинской экономики

В Международном валютном фонде прогнозируют, что в 2023 году экономика страны в результате нынешней войны ослабится втрое, информирует ZN.ua.

«Группа семи» выделит $9,5 миллиарда в поддержку украинской экономики
Премьер Денис Шмигаль во время выступления на сессии с участием министров финансов стран Большой семерки

Представители «Большой семерки» согласовали предоставление для Киева 9,5 миллиарда долларов новой экономической помощи. Целевой задачей называют стабилизацию работы правительства в условиях войны. О новой финпомощи говорится в коммюнике министров финансов по итогам встречи в немецком Гессене.

Судя по всему, после передачи упомянутой суммы, общая сумма поддержки за этот год от G7 составит 19,8 миллиарда долларов. Новые средства включают в себя 7,5 миллиарда долларов в грантах от Вашингтона и один миллиард долларов грантов от Берлина. Еще миллиард долларов предоставят другие страны G7 в виде гарантий и ссуд.

«Агрессор пытается создать продовольственный кризис, ущемляя возможности украинского экспорта. Провоцирует миграционный кризис, заставляя миллионы украинцев искать убежища в странах Европы. Использует энергоресурсы как гибридное оружие, что уже приводит к резкому росту инфляции в мире», — очертил экономическую ситуацию премьер Денис Шмигаль во время выступления на сессии с участием министров финансов стран G7.


Оксана Коваль, ZN.ua

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