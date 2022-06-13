Новый маршрут: 18 тысяч украинской кукурузы доставили в Испанию через Балтийское море

Судно Alppila доставило 18 тысяч кукурузы из Украины в Испанию по новому маршруту, сообщает CNN .

Новый маршрут проходит через Балтийское море. Его создали для того, чтобы обезопасить судно от роSSийских обстрелов в Черном море.

Судно прибыло в порт Ла-Корунья, его должны разгрузить до вторника.

Недавно Украина разработала два маршрута экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры о новых маршрутах со странами Балтии.

"Эти маршруты не идеальны, потому что они создают определенное "бутылочное горло". Тем временем мы делаем все возможное, чтобы развить эти маршруты", - подчеркнул заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.