Деньги пойдут на помощь украинской армии: Сергей Притула анонсировал продажу собственной картины

Украинский телеведущий и общественный деятель Сергей Притула с первых дней войны в Украине собирает деньги на нужды Вооруженных Сил Украины. Так, он нашел еще один способ помочь нашим защитникам.

Притула рассказал 24 каналу, что вскоре выставит на аукцион картину, которую сам нарисовал 11-12 лет назад. Он добавил, что полотно было создано в эфире программы "Подъем", которая ранее транслировалась на Новом канале, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/siriy_ua

"Где-то на вторую половину июня я готовлю аукцион своей картины. Вот так, чтобы вы не сомневались. Я ее нарисовал примерно лет 11-12 назад в эфире программы "Подъем". Это единственная картина, которую я нарисовал в своей жизни, и я ее продам слишком дорого. Накупим чего-нибудь прекрасного", - сказал Сергей.

Притула также отметил, что подобные акции с продажами его Фонд будет понемногу заканчивать. По его словам, людям они начинают уже "приедаться". Шоумен считает, что такие проекты показывают эффективность и желаемый результат только тогда, когда они новаторские. "Думаю, что такие акции с продажей мы будем потихоньку заканчивать, потому что оно людям "приедается", - заявил он.

Фото: instagram.com/siriy_ua

Кроме того, от Фонда Сергея Притулы стартует еще один аукцион. На нем будет выставлено сразу 10 работ украинских современных художников.

"Я на вторую половину июня готовлю довольно серьезный проект. Он будет длиться чуть меньше недели, и мы должны там собрать столько денег, сколько я не собрал за три месяца. Мы заручились поддержкой всех этих богемных людей – галеристов, коллекционеров и они нам выдернули такие картины, что когда я зашел на экспозицию, то просто не мог оторвать глаз", - заинтриговал знаменитость.