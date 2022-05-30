Какой процент украинской экономики не работает из-за войны – объяснение от правительства

В результате войны не работает треть украинской экономики, что способствует значительному бюджетному дефициту. Также существенно выросли расходы на социальные нужды, разминирование, заявил премьер-министр Денис Шмигаль и интервью для BBC.

"В среднем примерно 35% экономики сегодня не работает. Соответственно, бюджет ориентировочно выполняется на 50 – 70% мирного времени. При этом драматически выросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование”, – отметил премьер.

Общий ущерб для инфраструктуры – примерно 600 миллиардов долларов. В частности, оккупанты разрушили: