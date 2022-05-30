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2022-05-30
Какой процент украинской экономики не работает из-за войны – объяснение от правительства
В результате войны не работает треть украинской экономики, что способствует значительному бюджетному дефициту. Также существенно выросли расходы на социальные нужды, разминирование,
"В среднем примерно 35% экономики сегодня не работает. Соответственно, бюджет ориентировочно выполняется на 50 – 70% мирного времени. При этом драматически выросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование”, – отметил премьер.
Общий ущерб для инфраструктуры – примерно 600 миллиардов долларов. В частности, оккупанты разрушили:
- 40 миллионов квадратных метров жилья
- несколько сот мостов
- 25 тысяч километров дорог
- 12 международных аэропортов
- более 200 заводов
Оксана Коваль, ZN.ua