Какой процент украинской экономики не работает из-за войны – объяснение от правительства

Общий ущерб для инфраструктуры – примерно 600 миллиардов долларов, информирует ZN.ua.

В результате войны не работает треть украинской экономики, что способствует значительному бюджетному дефициту. Также существенно выросли расходы на социальные нужды, разминирование, заявил премьер-министр Денис Шмигаль и интервью для BBC.

"В среднем примерно 35% экономики сегодня не работает. Соответственно, бюджет ориентировочно выполняется на 50 – 70% мирного времени. При этом драматически выросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование”, – отметил премьер.

Общий ущерб для инфраструктуры – примерно 600 миллиардов долларов. В частности, оккупанты разрушили:

  • 40 миллионов квадратных метров жилья
  • несколько сот мостов
  • 25 тысяч километров дорог
  • 12 международных аэропортов
  • более 200 заводов


Оксана Коваль, ZN.ua

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