ЄЦБ слідом за ФРС підвищив процентні ставки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові процентні ставки на 50 базисних пунктів за підсумками засідання у четвер, 15 грудня. Про це повідомляє пресслужба ЄЦБ.

Фото: cryptopotato.com

Деталі

Базова процентна ставка за кредитами була підвищена до 2,5%, ставка за депозитами — до 2%, ставка за маржинальними кредитами — до 2,75%.

Водночас ЄЦБ зазначає, що продовжить підвищувати ставки на тлі високої інфляції.

Інфляція

Згідно з попередньою оцінкою Євростату, інфляція в листопаді склала 10,0%, що трохи нижче 10,6%, зафіксованих у жовтні. Зниження відбулося головним чином через нижчу інфляцію цін на енергоносії.

«Інфляція цін на продовольство та ціновий тиск, що лежить в основі цього, в економіці посилилися та зберігатимуться ще деякий час», — йдеться в повідомленні.

В умовах надзвичайної невизначеності експерти значно переглянули свої прогнози щодо інфляції. Зараз вони очікують, що середня інфляція досягне 8,4% у 2022 році, а потім знизиться до 6,3% у 2023 році, причому очікується, що інфляція помітно знизиться протягом року.

Прогнозується, що інфляція становитиме в середньому 3,4% у 2024 році та 2,3% у 2025 році. Очікується, що інфляція без урахування енергоносіїв і продуктів харчування становитиме в середньому 3,9% у 2022 році та зросте до 4,2% у 2023 році, а потім впаде до 2,8% у 2024 році та 2,4% у 2025 році.

Нормалізація балансу

На засіданні ЄЦБ також обговорив принципи нормалізації балансу, який збільшився майже до 5 трлн євро після багаторічного викупу активів регулятором.

Очікується, що з березня 2023 року портфель облігацій, придбаних ЄЦБ в рамках програми викупу активів (Asset Purchase Programme), зменшуватиметься в середньому 15 млрд євро на місяць до кінця другого кварталу 2023 року.