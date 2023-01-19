Посадовці ФРС США розповіли, чи продовжуватимуть підвищення процентних ставок

Посадовці Федеральної системи США заявили, що продовжуватимуть підвищення процентних ставок. Причому деякі з них підтримують найвищу облікову ставку на рівні принаймні 5%, навіть якщо інфляція демонструє ознаки досягнення піка та економічна активність сповільнюється. Про це повідомляє Reuters.

Фото: delo.ua

«Я просто вважаю, що нам потрібно продовжувати (підвищувати ставки, — ред.), і ми обговоримо на зустрічі, на скільки потрібно це зробити», — заявила президент ФРС Клівленда Лоретта Местер в інтерв'ю Associated Press.

Ці зауваження відображають точку зору, яка широко поділяється серед колег Местер, більшість із яких станом на грудень окреслили ставку 5,00%-5,25% у найближчі місяці.

Местер сказала, що, зі свого боку, вона очікує, що облікова ставка ФРС повинна піднятися «трохи вище» і залишатися такою протягом деякого часу, щоб уповільнити інфляцію.

Центральний банк почав підвищувати витрати на запозичення в березні минулого року, коли облікова ставка була в діапазоні 0%-0,25%, а інфляція почала зростати, що призвело до її зростання до 40-річного максимуму, що в кілька разів перевищує ціль ФРС у 2%.

Як і Местер, президент ФРС Сент-Луїса Джеймс Буллард, розмовляючи з Wall Street Journal раніше, сказав, що він також очікує підвищення облікової ставки до діапазону 5,25%-5,50%.

Декілька офіційних осіб ФРС висловили підтримку уповільненню підвищення ставки до чверті відсоткового пункту після торішнього набагато більш швидкого підвищення ставки в основному на 75 базисних пунктів і пів пункту.