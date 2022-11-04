До кінця року дохідність гривневих депозитів зросте ще на кілька процентних пунктів — НБУ

До кінця 2022 року дохідність гривневих депозитів зросте ще на кілька процентних пунктів. Про це заявив начальник Управління монетарної політики НБУ Михайло Ребрик в інтерв'ю «Мінфіну».

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Він нагадав, що до червня ставки за гривневими депозитами знижувалися. Після чого НБУ суттєво підвищив облікову ставку передусім з метою збільшення інвестиційної привабливості гривневих активів.

Гривневі ставки відреагували і з того часу зростають. У жовтні облікову ставку було вчергове збережено на рівні 25% з прогнозом щодо її тривалої незмінності якраз для того, щоб процес зростання банківських ставок продовжувався.

«Що ми бачимо зараз? Деякі комерційні банки вже підвищили ставки до 15 20%. Це, можливо, не так багато з огляду на поточні темпи інфляції, але не так вже й мало, ураховуючи рівень інфляційних очікувань домогосподарств на наступні 12 місяців.

Ми очікуємо, що депозитні ставки і далі зростатимуть, а інфляція з наступного року почне сповільнюватися», — заявив Ребрик.

За оновленим макроекономічним прогнозом НБУ, інфляція наступного року знизиться до близько 21%, а ще за рік буде нижче 10%.

До яких позначок можуть зрости гривневі ставки

За словами начальника Управління монетарної політики НБУ, імпульсу від червневого підвищення облікової ставки достатньо, щоб депозитні ставки і надалі зростали.

«Це поступовий процес, який навіть за мирних часів вимагає досить багато часу. До речі, поточний відгук депозитних ставок на облікову є близьким до довоєнної динаміки і відбувається за очікуваною траєкторію. Вона передбачає подальше зростання депозитних ставок ще на кілька відсоткових пунктів до кінця цього року», — зазначив експерт.

Фактори, які сповільнюють зростання депозитних ставок

Він також додав, що наразі існує ціла низка факторів, які суттєво сповільнюють зростання депозитних ставок. Між іншим, це рекордний профіцит ліквідності, який знижує стимули для банків конкурувати за кошти вкладників.

«Особливо неохоче рухають ставки великі банки, які мають найбільшу ліквідність, що генерується значними виплатами з держбюджету. Але у нас напрацьовані додаткові заходи для заохочення банків до посилення конкуренції за вкладників», — сказав Ребрик.

За його словами, зростанню депозитних ставок сприятиме і подальше підвищення ставок за гривневими ОВДП.

Мінфін потрохи підвищує ставки — максимальна дохідність за гривневими ОВДП на первинному ринку вже сягнула 18,5%, а на вторинному ринку ставки тяжіють до 20%.

«Враховуючи, що процентний дохід за ОВДП не обкладається податком (на відміну від процентних доходів за банківськими депозитами), подальше зростання дохідності за ними суттєво посилить привабливість бондів як інструменту для гривневих заощаджень», — заявив експерт.