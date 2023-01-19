Лагард дала зрозуміти, що ЄЦБ у 2023 році продовжить підвищувати процентні ставки

Торік у Європі спостерігався найагресивніший рівень підвищення процентних ставок за останні 40 років, інформує ZN.ua.

Лагард дала зрозуміти, що ЄЦБ у 2023 році продовжить підвищувати процентні ставки
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Європейський центральний банк у 2023 році продовжить підвищувати процентні ставки, дала зрозуміти на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент ЄЦБ Крістін Лагард.

Вона наголосила, що ЄЦБ не задоволений нинішнім високим рівнем інфляції у валютному союзі.

"З інфляції у нас надто високі показники. Ми дотримуватимемося курсу доти, доки не перейдемо до обмежувальних заходів достатньо надовго, щоб ми могли своєчасно повернути інфляцію до 2%", - сказала Лагард.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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