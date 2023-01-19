Лагард дала зрозуміти, що ЄЦБ у 2023 році продовжить підвищувати процентні ставки

Європейський центральний банк у 2023 році продовжить підвищувати процентні ставки, дала зрозуміти на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент ЄЦБ Крістін Лагард.

Вона наголосила, що ЄЦБ не задоволений нинішнім високим рівнем інфляції у валютному союзі.