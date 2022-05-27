Более 200 предприятий, 12 аэропортов и 1 тыс. учебных заведений. Денис Шмыгаль рассказал, с чего начнут восстановление Украины

Украина должна пройти несколько этапов для построения нового европейского будущего. На первом этапе нужно восстановить более 200 предприятий, 12 аэропортов и свыше 1 тыс. учебных заведений, а также других разрушенных объектов инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

фото: slovoidilo.ua

Потери из-за войны

«Первый (из четырех этапов — ред.) — восстановить более 200 заводов и крупных предприятий, 12 аэропортов и более 1 учебных заведений, а также почти 300 мостов и путепроводов, которые были повреждены, разрушены или захвачены в результате боевых действий из-за войны РоSSии против Украины», — сказал он в ходе дискуссии.

Шмыгаль добавил, что в ходе боевых действий оккупанты повредили около 25 тыс. км дорог и разрушили 40 млн кв. м жилого фонда. При этом убытки не окончательны, их размеры растут с каждым днем войны, которую развязала РоSSия, подчеркнул премьер-министр.

По его словам, ущерб экономике Украины от роSSийской войны достиг $600 млрд. Шмыгаль призвал международных партнеров финансово поддержать восстановление Украины через фонд United24, а главное — способствовать конфискации замороженных роSSийских активов, чтобы они могли быть использованы в пользу Украины.

Как сообщалось, Украина создала фонд United24 для восстановления страны после военной агрессии РоSSии.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в «Дие» запустили сбор средств на помощь армии через платформу United24.