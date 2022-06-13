Доходы от экспорта электроэнергии могут приносить Украине дополнительно 2-3% ВВП

Участниками аукционов на доступ к экспортным поставкам украинской электроэнергии в страны ЕС могут быть десятки участников как из Украины, так и из Европы. Об этом в интервью ZN.UA рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, конкуренция будет очень острой. Если в этот механизм предоставления доступа к межгосударственным сечениям линий электропередачи не вносить каких-либо специфических украинских ноу-хау, то конкуренция будет безумной. Соответственно, доходы от доступа у Украины будут очень высокие.

"Учитывая наш потенциал энергетического экспорта, можем говорить о сотнях миллионов и даже миллиардах евро в год. Это не сразу и не сейчас, разумеется. Но через несколько месяцев или год мы можем нарастить объемы экспорта до таких величин, что доходы от него будут достигать миллиардов евро в год, и это будет значительный вклад в прирост нашего ВВП , на уровне 2–3%. Это огромная помощь для Украины, которая будет восстанавливаться, восстанавливаться после победы", - отметил Кудрицкий.