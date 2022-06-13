Доходы от экспорта электроэнергии могут приносить Украине дополнительно 2-3% ВВП
Спрос на украинскую электроэнергию может быть очень высоким, информирует
Участниками аукционов на доступ к экспортным поставкам украинской электроэнергии в страны ЕС могут быть десятки участников как из Украины, так и из Европы. Об этом в интервью ZN.UA рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
По его словам, конкуренция будет очень острой. Если в этот механизм предоставления доступа к межгосударственным сечениям линий электропередачи не вносить каких-либо специфических украинских ноу-хау, то конкуренция будет безумной. Соответственно, доходы от доступа у Украины будут очень высокие.
"Учитывая наш потенциал энергетического экспорта, можем говорить о сотнях миллионов и даже миллиардах евро в год. Это не сразу и не сейчас, разумеется. Но через несколько месяцев или год мы можем нарастить объемы экспорта до таких величин, что доходы от него будут достигать миллиардов евро в год, и это будет значительный вклад в прирост нашего ВВП, на уровне 2–3%. Это огромная помощь для Украины, которая будет восстанавливаться, восстанавливаться после победы", - отметил Кудрицкий.
О новых возможностях и увеличении экспорта нашей электроэнергии в страны ЕС, и возможна ли измена в этой победе читайте в интервью Юлии Самаевой с председателем правления НЭК «Укрэнерго» Владимиром Кудрицким: «Государством для каждой украинской энергетической компании должно быть «Инвестируй или умри! ».