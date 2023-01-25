Путіну вистачить грошей ще на 2-3 роки, якщо ціна на нафту не зміниться — Bloomberg

Ціновий ліміт на експорт російської сирої нафти скорочує доходи бюджету президента Р Ф Володимира Путіна, хоча, ймовірно, це не змусить його скорочувати витрати протягом багатьох років завдяки запасам юанів у розмірі $45 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

Путіну вистачить грошей ще на 2-3 роки, якщо ціна на нафту не зміниться — Bloomberg
Фото: slovoidilo.ua

Доходи Путіна скорочуються

Доходи Путіна впали, коли минулого місяця набув чинності встановлений «Великою сімкою» ліміт у $60 за барель нафти. У поєднанні зі збільшенням витрат Путіна після вторгнення в Україну це призвело до рекордного дефіциту в грудні, коли російська провідна нафта Urals коштувала лише близько $50, що на третину менше, ніж роком раніше.

Якщо середня ціна на нафту буде такою ж, у Росії буде достатньо коштів, щоб покрити свій дефіцит протягом наступних трьох років, згідно з оцінкою Bloomberg Economics.

Проте, за даними Citigroup Inc., за такого рівня цін на нафту Urals резерви РФ вичерпаються через 2,5 роки.

Якщо Urals торгуватиметься в діапазоні від $40 до $50, дохід впаде на 2,5 трильйона рублів ($36 млрд) і Росії доведеться збільшити продаж китайських юанів із резервів.

Юань — єдина валюта, що залишилася в російських резервах, яку можна використовувати для інтервенцій на валютному ринку після конфіскації близько $300 млрд в активах, які включали долари та євро, після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Резерви РФ

Зараз у російських резервах залишається 310 млрд юанів ($45 млрд). Росія буде змушена повністю їх використати для фінансування дефіциту держбюджету вже у цьому році лише якщо ціна на Urals впаде вдвічі - до $25, свідчать підрахунки Bloomberg.

За оцінками Citigroup, для цього буде достатньо падіння цін на російську нафту до $35 за барель.

Водночас якщо ціни на російську нафту перевищать $60 за барель, це дозволить Росії збільшувати резерви.

За оцінками Bloomberg, російський бюджет був би бездефіцитним у 2022 році за ціни бареля Urals на рівні $104, у 2023 році бюджет РФ балансується при ціні нафти $90 за барель.

За весь 2022 рік дефіцит бюджету РФ становив близько 3,3 трлн рублів, або 2,3% ВВП. Цього року дефіцит прогнозується на рівні 2%, виходячи з ціни на нафту в $70 за барель.





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