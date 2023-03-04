Вторгнення в Україну приносить користь деяким банкам у країнах СНД — Moody's

У той час, як банки в Україні та Білорусі постраждали від російського повномасштабного вторгнення в Україну минулого року, банки в інших країнах СНД отримали несподіваний прибуток. Про це повідомляє міжнародне кредитно-рейтингове агентство Moody's.

Фото: slovoidilo.ua

Кількість клієнтів та прибутковість зросла, вони покращили якість своїх активів та ліквідність. Більшість банків зафіксували надзвичайно високий прибуток в іноземній валюті у 2022 році.

За даними Moody's, це викликано вищим попитом на конвертацію валюти зі зростанням торгівлі з Росією, припливу капіталу та грошових переказів.

Також спостерігався високий попит на тверду валюту з боку місцевого населення, враховуючи значну волатильність місцевої валюти. Однак у найближчі роки умови, ймовірно, поступово погіршуватимуться, і є ймовірність, що це погіршення може виявитися значнішим", — зазначили в агентстві.

Банки в Казахстані, найбільшій економіці регіону (за винятком Росії), отримали прибуток від виходу із країни російських банків через санкції, що послабило конкуренцію. Також свою роль відіграло зростання товарообігу між країнами СНД.

При цьому повідомляється, що Росія допомогла банкам в Узбекистані, Казахстані, Вірменії та Киргизії, а банки в Таджикистані, Киргизькій Республіці та Узбекистані виграли від надходження капіталу та збільшення грошових переказів.

Проблеми все ж таки будуть

«Ці переваги навряд чи будуть стійкими. Довгостроковий вплив війни, найімовірніше, буде негативним для банків СНД. Ми очікуємо, що погіршення буде поступовим найближчими роками — хоча, можливо, це відбудеться і швидше», — повідомляє Moody's.

За даними агентства, більшість банків можуть витримати помірний фінансовий тиск. Більшість банківських систем СНД мають суттєві буфери, щоб допомогти їм впоратися з помірними потрясіннями. Ліквідність і капітал переважно хороший.

При цьому банки в Україні та Білорусі залишаються найбільш уразливими через погіршення їх фінансових показників та найбільшу схильність до ризиків.

Деякі банківські системи, наприклад, в Узбекистані та Вірменії займають значні суми на ринках капіталу для фінансування свого кредитування, але їх ризики рефінансування частково пом'якшуються середньостроковим і довгостроковим характером цього фінансування. При цьому значна частина фінансування забезпечується міжнародними банками розвитку та інші фінансовими організаціями.