Киевская компания решила профинансировать "ДНР": руководили более 50 аптеками

Работники СБУ разоблачили столичную фармацевтическую компанию, которая занималась финансированием "ДНР".

Об этом сообщает СБУ.

СБУ заблокировала работу фармкомпании, которая перечислила средства в виде "налогов" от деятельности сети аптек в "ДНР". Сумма составляет почти 8 млн гривен. В дальнейшем средства тратили для закупки материально-технического обеспечения группировок, воевавших на стороне РоSSии против Украины.

Как установило следствие, к схеме были причастны двое руководителей столичного предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке.