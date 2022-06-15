Криптофонды за неделю потеряли более $100 миллионов

На минувшей неделе институциональные инвесторы вывели из криптофондов в общей сложности $101,5 млн, об этом говорится в докладе компании CoinShares, пишет Cryptocurrency.tech.

Фото: bitexpert.io

Массовый исход крупного капитала

Массовый исход крупного капитала из продуктов, ориентированных на криптосферу, возобновился после публикации данных по инфляции в США .

Индекс потребительских цен в стране достиг 8,6% — это максимальное значение с 1981 года. Рынок ждет более жестких мер со стороны Федеральной резервной системы. По оценкам некоторых аналитиков, к октябрю 2022 года нас ждет по меньшей мере три повешения учетной ставки на 0,5%.

В период с 6 по 10 июня институционалы из Северной и Южной Америки вывели из криптофондов $98 млн. Их европейские коллеги забрали более $2 млн из таких активов.

Отток средств наблюдается на протяжении последних нескольких месяцев. За это время из биткоин и эфириум-продуктов инвесторы забрали $91,1 млн и $72,3 млн соответственно.

Тем не менее в годовом выражении приток институционального капитала в биткоин все еще превышает его отток. С января в BTC-фонды финансовые компании вложили $450,8 млн.

Общий объем цифровых активов, находящихся под управлением криптофондов, с ноября 2021 года сократился с $23 млрд до $8,7 млрд на минувшей неделе.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что утром 15 июня курс биткоина упал до $20,7 тыс. впервые с 16 декабря 2020 года. По состоянию на 10:50 первая криптовалюта торгуется на уровне в $21,084 тыс.