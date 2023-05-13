Турецький винищувач 5-го покоління буде коштувати більше $100 мільйонів

Водночас за американський F-35 потрібно викласти мінімум в півтора рази більше.

Туреччина активно розробляє свій новітній винищувач п’ятого покоління TF-X, який нещодавно отримав офіційну назву Kaan. Раніше заявлялося про його ціну розміром у 100 млн доларів, інформує ZN.ua.

Турецький винищувач 5-го покоління буде коштувати більше $100 мільйонів
Фото - Ісмаіл Демір

Тепер генеральний директор компанії TAI відзначає, що ціна на новітній винищувач Kaan може бути вище, ніж очікувалося, розповідає видання Defense News.

Раніше цього тижня у TAI оприлюднили також й інші деталі щодо нового винищувача TF-X – так, очікується, що 20 літаків у версії Block 10 будуть поставлені повітряним силам країни через п’ять років, у 2028-му.

Водночас очікується, що у 2029 році темп виробництва винищувачів п’ятого покоління становитиме два літаки на місяць, а річний дохід від програми спрогнозований на рівні 2,4 млрд доларів.

Для порівняння, Німеччині 35 винищувачів п’ятого покоління F-35 з озброєнням та супутніми послугами коштували 10 млрд євро або ж умовні 285 млн євро за один літак.

Фінляндія за ті ж 10 млрд євро придбала у 2021 році одразу 64 літаки, також з озброєнням тощо, і в цьому випадку умовна ціна одного літака становить близько 156 млн доларів.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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