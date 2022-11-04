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2022-11-04
Командир екіпажу SpaceX виділив $100 тисяч на «швидку» для України
Джаред Айзекман нещодавно побував на орбіті та успішно повернувся додому, інформує
© Михайло Федоров/Facebook
Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвував 100 тисяч доларів на придбання машини швидкої допомоги для українських лікарів. Про це у своєму Telegram
«Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвував $100 000 через UNITED24 на машину швидкої медичної допомоги для українських лікарів. Американський пілот військових реактивних літаків підтримав збір свого друга – амбасадора UNITED24 астронавта Скотта Келлі», – написав Михайло Федоров.
Юлія Лавришин, ZN.ua