Німеччина втратила $100 мільярдів через війну Росії проти України

Німецький інститут економічних досліджень (DIW) підрахував, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну й зростання цін на енергоносії, яке воно спричинило, коштували економіці ФРН близько $100 мільярдів, або 2,5% валового внутрішнього продукту. Про це заявив керівник DIW Марсель Фрацшер в інтерв'ю Rheinische Post.

Фото: freiheit.org

«Німецька економіка більше постраждала від кризи, оскільки вона більше залежить від російських енергоносіїв, має високу частку енергоємної промисловості і надзвичайно залежить від експорту та глобальних ланцюгів поставок», — сказав він.

Прогнози

Фрацшер прогнозує, що високі ціни на енергоносії продовжать впливати на німецьку економіку протягом наступних десятиліть, і місцевим компаніям доведеться компенсувати це більшою кількістю інновацій та підвищенням рівня продуктивності.

За його словами, якщо німецькі компанії не прискорять зменшення енергоспоживання й упровадження цифрових та економічних перетворень, це може зашкодити репутації Німеччини як місця для ведення бізнесу.

Асоціація німецьких торгово-промислових палат (DIHK), яка є провідною лобістською групою бізнесу, прогнозує, що до кінця 2023 року війна в Україні та її наслідки обійдуться Німеччині в близько 4% ВВП .

Голова DIHK Петер Адріан в інтерв'ю Rheinische Post заявив, що в результаті економіка країни недоотримає близько 160 мільярдів євро — тобто приблизно 2000 євро на кожного жителя Німеччини.