Криптобіржа OKX створить фонд на $100 мільйонів для підтримки постраждалих від краху FTX

Криптовалютна біржа OKX планує створити фонд з активами на $100 млн для підтримки проєктів, які постраждали від кризи ліквідності FTX. Про це пише Forklog.

Підтримка постраждалих

За словами представників біржі, ініціатива націлена на кваліфікованих учасників ринку, які мають технологічні, фінансові та інші проблеми. Фонд допоможе цим проєктам здійснити плавну міграцію із постраждалої платформи.

За даними Crypto Fund Research, збитки криптовалютних фондів через банкрутство FTX можуть становити до $5 млрд. Криза торкнулася 25% галузевих інвестиційних структур, що вклали кошти у FTX або її utility-токен FTT.

Передісторія

6 листопада CEO Binance Чанпен Чжао заявив про прагнення компанії позбутися токена FTT. Активи разом з BUSD сумарно на $2,1 млрд стали підсумком виходу компанії з портфельної інвестиції в платформу.

8 листопада Сем Бенкман-Фрід та Чжао оголосили про стратегічне партнерство, проте 10 листопада Binance відмовилася від поглинання FTX. У компанії заявили, що не зможуть вирішити проблеми, що виникли у платформи.

Згідно з Bloomberg і WSJ, «дірка» в балансі платформи становила $8 млрд. Проте Reuters озвучило велику суму — $9,4 млрд.

11 листопада FTX Group подала заяву про банкрутство. Сем Бенкман-Фрід залишив пост CEO.