Цены на макароны и муку выросли вслед за ценой на гречку
Крупные торговые сети, работающие на столичном рынке продуктов, повысили цены на социально значимые товары. Вслед за гречкой, которая, безусловно, стала лидером, повышены цены на макароны и муку.
О том, какие изменения произошли в стоимости этих продуктов, рассказала hvylya, ссылаясь на данные, полученные порталом minfin.
Конечно, лидером по росту цен остается гречка. Это если не считать соли, которая быстро перестраивается из одного ценового ряда в другой. Рост цен на гречку стабильный и, судя по прогнозам аналитиков аграрного рынка, долговременный.
По сравнению с майскими, июньские цены на гречку выросли весьма ощутимо: 89,90 грн/кг против 72,53 грн/кг. Таким образом, рост средней цены на эту крупу за месяц составил почти 24%.
Не так ощутимо, но все же выросли цены и на другие продовольственные товары из социальной группы. В частности, средняя стоимость килограмма пшеничной муки торговой марки Хуторок выросла с 24,15 грн до 24,76 грн. При этом цена на муку в двухкилограммовой расфасовке в мае была равна 42,25 грн, а в июне выросла до 45,26.
Не остались в стороне от общего тренда и цены на макароны. По сравнению с прошлым месяцем макароны перья подорожали с 24,70 грн/кг до 25,80 грн/кг.
Напомним, "соляной" ажиотаж в торговле отчасти распространился и на сахар. Так, цены на сахар в июне также стали выше.