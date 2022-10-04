Ціна на гречку знизиться двократно

Ціна на гречку може знизитись двократно. Основне здешевлення цього продукту ще попереду. Ціни опустяться, коли з полів буде зібрано весь урожай цієї культури.

Українцям обіцяють двократне зниження ціни на гречку

Таким прогнозом поділився з українцями заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Ціна на гречку в Україні вже стала нижчою порівняно з тією, що була ще місяць тому. Наприкінці літа вартість кілограма гречки у багатьох магазинах перетнула тризначну позначку і подекуди доходила до 120 гривень. Однак уже кілька тижнів поспіль ціни на гречку падають. Зараз кіло гречаної крупи вартує близько 80 гривень, а подекуди можна й зустріти нижчу ціну – по 70.

Але Денис Марчук вважає, що гречка ще дешевшатиме. Ціна на неї ще має знизитись після того, як фермери повністю зберуть із поля врожай. Отже, орієнтовно наприкінці жовтня-на початку листопада слід чекати чергового витка зниження цін на цю крупу.

Денис Марчук каже, що збирання гречки гальмується через погодні умови. Дощі не дають аграріям пришвидшити цей процес. Та, як тільки дощовиця вщухне, і можна буде вийти в поле, усе вирощене зберуть і доведуть до кондиції.

Українцям обіцяють двократне зниження ціни на гречку

"Порівняно з минулим сезоном ми виростили 110-120 тисяч тонн, що фактично повністю забезпечує потреби наших громадян. Більше того, нам потрібно врахувати що ця потреба була на ту кількість населення, яке не виїжджало через війну", - каже Марчук.

Отже, аграрій переконаний, що ціна гречку ще впаде до 50-60 гривень за кіло. Однак таке здешевлення буде можливе лише за тієї умови, що покупці не створюватимуть ажіотажу, намагаючись скупити всю крупу, поки вона знову не стала дорожчою.

"Дуже важливо не створювати паніки, не скуповувати товар. Тому що внутрішній ажіотаж буде призводити до спекулятивних певних тенденцій", - наголосив аграрій.

Нагадаємо при цьому є й інша думка щодо ціни на гречку. Деякі експерти вважають, що вартість гречки вже досягла "дна" і нижчою за 70 гривень вона не буде. Адже саме такою нині є собівартість кілограма гречаної крупи.


Марченко Любов, Тудей





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