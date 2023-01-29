Аферисти "нагріли" на військовій амуніції понад сто тисяч, фото: "пропонували за низькими цінами"

Аферисти "нагріли" на військовій амуніції понад сто тисяч, фото: "пропонували за низькими цінами"

В Ужгороді створили онлайн-магазин, у якому пропонували охочим придбати елементи військової амуніції за низькими цінами.

Покупці перераховували "продавцям" часткову передплату або повну оплату та чекали на доставку замовлень, передає "Закарпаття net".

Однак після отримання грошей шахраї зникали. Ошукані українці залишалися без коштів та без обіцяного товару.

Поліцейські встановили, що коло ошуканих зловмисниками громадян досягло понад двох десятків – станом на сьогодні зафіксовано вже 21 факт шахрайських дій підозрюваних.

поліція, розслідування, місце злочину

Загальна сума заподіяних ними матеріальних збитків громадянам становить понад 150 тисяч гривень.

У рамках порушеного за цим фактом кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство) поліцейські провели відповідні обшуки.

У 24-річного фігуранта справи поліцейські виявили та вилучили пістолет та патрони до нього. За цим фактом йому окремо повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.


Юлия Александрова, politeka.net





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