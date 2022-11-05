Супермаркети оновили ціни на гречку, рис, макарони, пшоно та борошно: де продукти продаються дешевше

Крупні українські супермаркети оновили ціни на бакалійні товари: гречку, рис, макарони, пшоно та борошно. Стало відомо, де продукти продаються дешевше.

Експерти профільного порталу Мінфін провели моніторинг цін у торгових мережах. Названо магазини, в яких станом на 4 листопада товари можна купити вигідніше.

Гречка

Гречка продавалася за максимальними цінами минулого літа. Восени спостерігається тенденція до її здешевлення. Якщо кілька місяців тому крупу реалізували за 85-95 грн/кг, то в листопаді – вже 78,70 грн/кг. Мінімальна вартість гречки зафіксована в Ашані – 67,30 грн/кг.

Пшоно

Минулого місяця кілограм пшона в середньому коштував 30,34 грн, а в листопаді воно подешевшало до 29,97 грн/кг. Крупа найдешевша у метро – по 24,30 грн/кг.

Рис

Середня ціна довгого рису зросла із 69,34 грн/кг до 71,40 грн/кг. Його продають по 64,90 грн/кг у торговельній мережі Варус.

Круглий рис місяць тому реалізували по 74,85 грн/кг, а зараз він подорожчав до 77,17 грн/кг.

Рис довгий пропарений у жовтні продавався по 73,49 грн/кг, а в листопаді він став доступнішим – 71,93 грн.

Макарони

Вартість макаронів пера також змінилася. У жовтні вони продавалися за 28,73 грн/кг, а зараз – по 29,70 грн/кг. У Новусі та Метро вони дешевші – по 26,59 грн/кг та 26,60 грн/кг відповідно.

Борошно

Пшеничне борошно ТМ Хуторок місяць тому коштувало 21,99 грн/кг, а зараз – 21,06 грн/кг. Вона дешевша у супермаркетах Новус – по 19,49 грн/кг.

Нагадаємо, що в Україні рекордно подорожчали яйця. В одному із київських супермаркетів їх продають по 281,70 грн за десяток.