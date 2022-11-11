Супермаркети оновили ціни на гречку, рис та олію: де продукти можна купити дешевше

Експерти проаналізували ціни на гречку, рис, макарони, олію та інші продукти. Деякі асортиментні позиції подорожчали, інші стали дешевшими. Названі супермаркети, в яких товари можна купити вигідніше.

Гречка останніми місяцями стрімко дорожчала і в деяких торгових мережах продавалася більш ніж по 100 грн/кг. Проте наприкінці жовтня та на початку листопада вартість улюбленої крупи українців почала падати. Нині середня ціна продукту – 76,37 грн/кг, хоча місяць тому він коштував 80,78 грн/кг. Найдешевша гречка зараз – у магазинах Ашан – по 67,30 грн/кг.

За даними Мінфіну, вартість довгого рису зросла з 69,34 до 72,20 грн/кг. Він доступніший у супермаркетах Варус – по 64,90 грн/кг.

Круглий рис у жовтні коштував 77,17 грн/кг, а зараз – 74,85 грн/кг. У Варусі його реалізують по 66,90 грн/кг.

Кілограм довгого пропареного рису минулого місяця коштував 73,49 грн/кг, а на початку листопада він подешевшав до 71,93 грн/кг. У Метро крупа представлена по 60,90 грн/кг.

Середня ціна макаронів – 29,70 грн/кг, тоді як місяць тому вони продавалися по 28,73 грн/кг.

Олія подорожчала. У жовтні середня ціна пляшки 850 мл рафінованої олії від ТМ Олейна була на рівні 62,44 грн, а зараз – 62,73 грн. В Ашані її продають по 61,50 грн.

Продукт від ТМ Щедрий Дар 850 мл обійдеться у 66,90 грн. Минулого місяця пляшка коштувала 65,23 грн.

Сіль морська подорожчала з 31,70 до 32,55 грн/кг. У Варусі вона продається за 27,50 грн/кг.

Цукор трохи подешевшав – з 34,61 до 34,57 грн/кг. Він доступніший в Ашаші та Варусі – по 34,50 грн/кг. Ціна за трикілограмову пачку не змінилася – її реалізують по 102,90 грн/кг.

Нагадаємо, що в Україні ціни на продукти з початку року підвищилися на третину: названо товари, які подорожчали найбільше.