Супермаркети в Україні оновили ціни на рис, гречку та макарони

Ціни на крупи в Україні упродовж війни стрімко змінюються. За останній місяць аграрії зібрали новий урожай гречки, і її вартість за довгий час почала падати. У той же час вартість рису продовжує зростати, а разом з ним і макарон.

Супермаркети в Україні оновили ціни на рис, гречку та макарони: як змінилася вартість круп в кінці жовтня

Станом на 23 жовтня, кілограм гречки в українських супермаркетах в середньому коштує 78,70 грн, тоді як у вересні середній цінник становив 87,94 грн за кг. Незабаром гречка ще більше подешевшає – до 60–70 грн за кг.

На сьогоднішній день аграрії зібрали понад 120 тис. тонн гречки зі 150 тис. тонн очікуваних. Експорт зменшиться, а для внутрішніх потреб гречки українцям вистачить із головою. Таких цін на гречку, як були влітку, очікувати вже не треба.

Супермаркети в Україні оновили ціни на рис, гречку та макарони: як змінилася вартість круп в кінці жовтня

Ціни на довгий рис підскочили за місяць із 70,57 грн/кг до 73,74 грн/кг. Рис довгий пропарений подорожчав із 72,24 до 74,42 грн за кг. А вартість круглого рису зменшилась із 74,97 грн до 70,62 грн за кг. Якщо порівнювати по супермаркетах, то найдешевше крупу можна купити в Varus.

Супермаркети в Україні оновили ціни на рис, гречку та макарони: як змінилася вартість круп в кінці жовтня

Макарони пір'я за місяць подорожчали з 28,41 до 30,63 грн/кг. Найдешевше їх можна придбати у Метро – за 26,60 грн/кг. А в Ашані ці самі макарони коштуватимуть 38,70 грн за кг.

Супермаркети в Україні оновили ціни на рис, гречку та макарони: як змінилася вартість круп в кінці жовтня

Ціни на довгу вермішель наприкінці жовтня знизилися з 28,06 грн/кг до 26,60 грн/кг. Вартість дрібної локшини в середньому на сьогоднішній день складає 32,70 грн/кг, тоді як минулого місяця цінник був 29,30 грн/кг.

Супермаркети в Україні оновили ціни на рис, гречку та макарони: як змінилася вартість круп в кінці жовтня

Раніше повідомляли, як змінилися ціни на м'ясо в Україні в торгових мережах.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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