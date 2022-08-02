Експерти прогнозують відчутну зміну цін на гречку

Очікується найбільше зниження ціни серед інших продуктів, причому вже в серпні

Експерти прогнозують відчутну зміну цін на гречку
© balcanii.ro

У серпні в Україні може значно здешевшати гречка, цьому сприяють показники нового врожаю крупи. Про це повідомляє аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин, пише Agronews.

За словами Литвин, завдяки новому врожаю ціни на гречку можуть впасти найпомітніше.

“Найбільш помітне зниження має стосуватися гречки, оскільки цього року виник певний дефіцит на даний продукт через ажіотажний попит на фоні війни. І якраз врожай нового року може виправити ситуацію з високою ціною гречки", - зазначила вона.

Нині кілограм гречаної крупи продається в Україні за ціною понад 90 грн.

Ось так виглядають пропозиції онлайн-сервісів чотирьох популярних в Києві роздрібних супермаркетів.

Нагадаємо, щорічно українці в середньому споживають 130-140 тисяч тонн гречаної крупи. Цього року Україна зможе зібрати приблизно лише 20 тисяч тонн гречки за необхідного мінімуму в 100 тисяч тонн., ціни продовжать зростати. Про це раніше заявив фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький.

За матеріалами: Agronews /

Лія Ільченко, ZN.ua





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