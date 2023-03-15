Експерти пояснили, як впливатиме курс валют на ціни у 2023 році

Зміцнення курсу гривні, що спостерігається зараз, у касах банків та обмінних пунктах надає досить обмежений вплив на інфляцію, оскільки гривня зміцнюється лише в окремих сегментах валютного ринку, зокрема, у готівковому. Експерти розповіли виданню «Фокус» чи буде впливати курс валют на ціни у 2023 році.

Директорка аналітичного департаменту і головна економістка інвесткомпанії Dragon Capital Олена Білан зазначила, що на міжбанківському ринку, де купують валюту імпортери, курс залишається фіксованим і зберігається високий дефіцит іноземної валюти, який фінансується міжнародною допомогою.