МВФ схвалив зміну правил, які дозволять затвердити нову кредитну програму для України

Міжнародний валютний фонд повідомив, що його виконавча рада в п’ятницю схвалила зміни в правилах, які дозволять МВФ затверджувати нові кредитні програми для країн, які стикаються з «виключно високою невизначеністю» — крок, який, як очікується, прокладе шлях до нової кредитної програми для України. Про це повідомляє Reuters.

МВФ схвалив зміну правил, які дозволять затвердити нову кредитну програму для України
Фото: 24tv.ua

Як зазначається в заяві МВФ, зміни в політиці фінансових гарантій МВФ стосуватимуться країн, які зазнають «екзогенних потрясінь, які знаходяться поза контролем влади країни та сфери її економічної політики».

Раніше правила Фонду не дозволяли надавати неекстрені кредити країнам, які зіткнулися з «великою невизначеністю» в результаті війни або стихійних лих.

У МВФ заявили, що зміни до правил усунуть ключові перешкоди для таких позик, дозволяючи офіційним двостороннім кредиторам і донорам надавати попередні гарантії погашення МВФ та списання боргу країні-позичальнику.

У заяві МВФ не згадується конкретно Україна, але зміни в правилах були розроблені разом з переговорами з владою в Києві щодо нового фінансування.

У середу Фонд заявив, що його співробітники досягли «дуже значного прогресу» в переговорах з Україною за попередній тиждень щодо політики, яка може лягти в основу нової програми кредитування МВФ для країни, яка постраждала від війни.





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