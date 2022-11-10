Супермаркети оновили ціни на хліб, свинину, гречку, молоко та овочі: як змінилася вартість продуктів на початку листопада

В Україні продовжують дорожчати продукти, проте деякі все ж таки подешевшали. Крупні супермаркети оновили ціни на хліб, свинину, гречку, молоко та овочі.

За даними Мінфіну, хліб пшеничний 650 г подорожчав з 31,06 до 31,32 грн. Пшеничний хліб нарізний 600 г став доступнішим. Середня ціна на нього – 31,50 грн. проти 31,69 грн у жовтні.

Свинина подорожчала: грудинка – з 170,82 до 169,96 грн/кг, лопатка – з 167,86 до 161,95 грн/кг, ошийок – з 213,65 до 206,35 грн/кг, ребра – з 168,65 до 167,46 грн/кг, підчеревок – з 170,68 до 169,63 грн/кг, шашлик – з 176,88 до 183,27 грн/кг.

Гречка трохи подешевшала. Наразі найпопулярніша крупа в країні продається по 78,70 грн/кг.

Упаковка 900 мл молока жирністю 1% подешевшала з 36,05 до 33,20 грн. Молоко жирністю 2,6% подорожчало з 36,47 до 37,74 грн за 900 мл.

Серед овочів максимально подорожчали огірки. Кілограм коштує від 79,90 до 105,90 грн. Помідори продаються за 71,56 – 102,93 грн/кг.

Картопля подорожчала з 9,09 грн/кг до 9,27 грн/кг. Морква подешевшала з 24,91 грн/кг до 22,67 грн/кг. Цибуля минулого місяця продавалася по 33,60 грн/кг, а зараз – по 32,50 грн/кг. Капуста подорожчала з 15,63 грн/кг до 13,72 грн/кг, а буряк – з 13,41 грн/кг до 12,95 грн/кг.

Борошно реалізують за середньою ціною 21,06 грн/кг. Цукор пропонують за 34,57 грн/кг.

Нагадаємо, що в Україні знову подорожчали яйця. Стало відомо, яка середня ціна десятка у великих супермаркетах.